In azienda tutti ormai conoscono e utilizzano un qualche tipo di CRM. Si tratta del software più sfruttato in questi anni per chi vuole raggiungere i suoi obiettivi in termini di vendite e di organizzazione del team di agenti esterni all’azienda. La rivoluzione di questi ultimi mesi è il CRM Sellfapp: un software di Customer Relationship Management accessibile anche tramite una semplice App del cellulare.

Perché una App

L’importanza dell’utilizzo di un CRM è ormai indubbia e ampiamente condivisa da qualsiasi azienda che si dedichi alla vendita a clienti di ogni genere. Spostare le funzionalità di questo tipo di software da un computer aziendale allo smartphone è di fondamentale importanza in ambito vendite, in quanto rende queste funzionalità costantemente accessibili. Gli aggiornamenti di ogni singolo agente non vengono più fatti “a fine giornata”, ma direttamente al termine di un colloquio, anche telefonico, con un cliente. In più tutte le attività di ogni agente sono interfacciate tra loro, in modo che l’intero team operi in modo sinergico. Non serviranno più innumerevoli riunioni del team per verificare il lavoro svolto: questo tipo di comunicazione viene svolta in tempo reale, durante l’intera giornata di lavoro.

Cosa fa Sellfapp

Le principali operazioni svolte da CRM sellfapp consentono di raggiungere i propri traguardi più rapidamente, semplicemente mantenendo in modo costante il polso della situazione. La motivazione del team è costante, in quanto è possibile anche inserire una certa dose di competizione tra gli agenti di vendita, consentendo ad ognuno di essi di verificare i traguardi raggiunti dai colleghi in tempo reale. Gli aggiornamenti che riguardano qualsiasi tipo di operazione svolta nel corso della giornata, come ad esempio i colloqui con i clienti o gli affari che hanno avuto successo, avvengono in tempo reale e in modo condiviso tra tutti i membri del team di vendite.

Un team più produttivo

In ambito commerciale la perfetta organizzazione dell’agenda quotidiana porta ad una maggiore produttività. Sono tante le situazioni in cui un regolare incontro con clienti già acquisiti o con nuove opportunità risulta essere il fulcro del lavoro di un sales manager. Sellfapp consente di pianificare ogni singolo evento, in modo da riuscire ad utilizzare al meglio ogni ora della giornata, evitando di creare situazioni poco chiare o di non riuscire a realizzare una riunione del team. Permette di inviare messaggi ad ogni collaboratore in modo che ricordi gli impegni della giornata. Consente di organizzare la comunicazione con i clienti attraverso diversi canali, come ad esempio le e-mail, le chiamate telefoniche, le videoconferenze e così via.

Non solo organizzazione ma anche controllo

Grazie alle sue funzionalità avanzate CRM Sellfapp permette anche di creare singole cartelle che contengono tutti i dati che riguardano un cliente, a partire dai suoi dati, per continuare con i contatti avuti con lui, gli eventuali contratti già chiusi, file di ogni genere, tra cui anche una traccia di eventuali contatti telefonici o tramite altro tipo di canale di comunicazione. Per un manager che deve organizzare un team di vendite si tratta di una sorta di pannello di controllo utile ad organizzare l’attività quotidiana della squadra, anche mentre è già attiva sul territorio.