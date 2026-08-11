Serie D. Il 12 agosto allenamento congiunto per la Nissa con la Jonica a Santa Teresa Riva

Dopo le prime tre amichevoli, tutte vinte, allenamento congiunto per la Nissa con il quarto e ultimo appuntamento che la vedrà scendere in campo alle 17,30 del 12 agosto contro la Jonica a Santa Teresa Riva. Si tratta di una squadra che la prossima stagione militerà nel girone B del campionato di Eccellenza.

Dunque, anche in questo caso, un test probante per la Nissa del presidente Luca Giovannone che concluderà il periodo di ritiro a Linguaglossa il 13 agosto. Poi pausa ferragostana e ripresa degli allenamenti in vista della prima sfida ufficiale della stagione che vedrà la Nissa affrontare al “Tomaselli” l’Igea Virtus (ore 16) in un match da subito parecchio impegnativo al quale, ovviamente, la squadra intende arrivare da subito ben preparata e carica.

Il match del primo turno di Coppa Italia con l’Igea Virtus è in programma il 30 agosto al “Tomaselli” con fischio d’inizio alle 16. Il 6 settembre, invece, l’esordio in campionato, sempre al “Tomaselli” contro la Vigor Lamezia.

Per la gara del 12 agosto potrebbero essere visti all’opera per la prima volta i due nuovi arrivi di Casa Nissa: il centrocampista Lamine Fofana, ex Reggina con esperienze tra serie D e calcio professionistico, e il giovanissimo portiere Riccardo Giacalone, classe 2009, considerato una delle migliori promesse del calcio siciliano. Il tutto nel contesto di una squadra che è stata fin qui creata con estrema funzionalità ed in maniera mirata con innesti adeguati alle esigenze tecnico tattiche del gioco che intende portare avanti mister Ciccio Di Gaetano.

Una Nissa che, oltre a riconfermare lo zoccolo duro della prima squadra, ha riproposto la linea giovane per i suoi numeri uno con innesti tutti juniores come già avvenuto, con successo, lo scorso campionato. A questo s’è aggiunta una difesa rinforzata con elementi di grande solidità e rinomata esperienza come Maltese e lo stesso Ferrante, un centrocampo arricchito con gente in grado di alzare il livello del pressing facendo indistintamente la fase di interdizione e quella di rilancio dell’azione, come Fofana e lo stesso Pane, senza contare l’estro e la concretezza di un giocatore di esperienza e qualità come Catalano. Infine, oltre ai diversi giovani talenti juniores presi per avere una batteria competitiva, un ultimo appunto su Panattoni: l’attaccante classe 2002, in questa fase di preparazione pre campionato è apparso tirato a lucido e molto presente sotto porta. Il tutto sotto l’abile regia del ds Lorenzo Giovannone che, d’intesa con società e staff tecnico, ha portato avanti una campagna di riconferme e rinforzi per una Nissa competitiva anche per la prossima stagione.