Marvel Tokon: Fighting Souls, la recensione

(Adnkronos) – Marvel e i giochi di combattimento tornano a incontrarsi con Marvel Tokon: Fighting Souls, sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Il titolo, disponibile su PlayStation 5 e PC, propone un sistema di combattimento 2D a squadre da quattro personaggi, un roster di venti eroi tratti dai fumetti Marvel e una modalità storia originale, oltre al multiplayer online sia in modalità classificata sia in lobby libere. Diversamente dalla saga Marvel vs. Capcom, a cui inevitabilmente viene paragonato, Tokon si ispira più da vicino alla tradizione dei picchiaduro anime firmati Arc System Works, con un ritmo generale più compassato rispetto ai combattimenti frenetici a cui la serie Capcom aveva abituato i giocatori. La scelta è deliberata: personaggi come Wolverine, Storm o Magneto si muovono con una cadenza meno frenetica, lasciando comunque ampio spazio all'aggressività e a situazioni di mix-up pericolose per l'avversario. Il gioco si avvicina più a Blazblue: Cross Tag Battle che ai classici Marvel vs. Capcom, pur mantenendo intatta la componente di combo spettacolari tipica del genere. Il punto di forza del sistema di combattimento risiede nelle abilità specifiche di ogni personaggio che ne definiscono l'identità di gioco, come lo scudo di Doom o i portali di Magik. A questo si affianca il sistema che regola la chiamata degli assist tramite un apposito indicatore che si ricarica nel tempo, trasformando una meccanica solitamente immediata in una risorsa da gestire con più attenzione. Il gioco sconta però una mobilità e opzioni difensive relativamente limitate, che rendono più facile subire o infliggere rimonte nette rispetto ad altri tag fighter dello stesso genere. Il vero elemento distintivo di Marvel Tokon è però la cura riposta nella costruzione del roster. Ogni personaggio riflette nel proprio moveset non solo un preciso stile di combattimento ma anche i propri poteri e la propria storia a fumetti: Magneto agisce come uno zoner che manipola rottami metallici, Star-Lord sfoggia finalmente i suoi attacchi elementali, Spider-Man si muove con le sue ragnatele, mentre Storm controlla il meteo per costruire pressione a distanza. Anche Deadpool riceve un trattamento particolarmente riuscito, tra rotture della quarta parete e citazioni alla storia dei picchiaduro. Resta però l'assenza dei Fantastici Quattro dal roster di lancio, una mancanza avvertita. Sul fronte narrativo, Marvel Tokon rinuncia a una trama centralizzata unica in favore di campagne separate per ciascuna squadra, presentate nella modalità Episodio con uno stile che ricorda le tavole di un fumetto. Ogni episodio racconta come un gruppo di eroi si unisca per affrontare l'antagonista che ha già sconfitto l'Impero Shi'ar prima di rivolgere la propria attenzione verso la Terra. La struttura narrativa si ripete in modo simile tra un episodio e l'altro, ma i toni cambiano a seconda della squadra coinvolta: più classico e ottimista quello dedicato agli Avengers, più cupo e attento a temi come la discriminazione quello degli X-Men. Alla sceneggiatura ha contribuito Kieron Gillen, già noto per il suo lavoro su testate Marvel, e la sua mano si riconosce nella caratterizzazione dei personaggi. Sul piano visivo, Marvel Tokon rappresenta probabilmente il punto più alto del gioco: lo stile semi-anime tipico di Arc System Works si sposa sorprendentemente bene con l'estetica Marvel, offrendo redesign che spaziano da rivisitazioni fedeli ai fumetti originali a reinterpretazioni riuscite, come nel caso di Blade o Danger. Le animazioni sono curate, le mosse speciali e le super mosse risultano spettacolari da vedere e gli scenari, ambientati in luoghi iconici dell'universo Marvel, sono pieni di rimandi per i lettori più attenti. La versione PlayStation 5, su cui si basa questa recensione, gira in modo stabile a 60 fotogrammi al secondo, sia in locale sia online grazie a un netcode con rollback efficace. Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro tecnicamente solido e visivamente curato, capace di parlare sia ai neofiti sia ai giocatori più esperti.

Il gioco è stato recensito grazie a una copia digitale per PS5 fornita dal publisher; è disponibile per PlayStation 5 e PC. È sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.



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