San Cataldo. Ad IntraFest la proiezione del film “Michael” sostituita con “Bohemian Rhapsody”

SAN CATALDO. “Per motivi non legati ad INTRAfest, domani non proietteremo il film “Michael”, nel rispetto della legalità e dei diritti di proiezione connessi che non possono essere concessi prima di un anno dall’uscita del film”. Lo hanno annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla.

La proiezione del film è stata sostituita dal film “Bohemian Rhapsody”, che tratta la storia di Freddie Mercury e dei Queen. La location è sempre la stessa: Piazza Calvario alle ore 21. L’ingresso è gratuito.