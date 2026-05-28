Sal Da Vinci, il ‘matrimonio’ a Milano: a Villa Clerici è ancora e… per sempre sì

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Ma quindi… Sal Da Vinci meritava la vittoria al Festival di Sanremo 2026? Sono passati quattro mesi da quando la sua 'Per sempre sì' ha trionfato sul palco dell'Ariston e ancora oggi la domanda continua ad animare l'opinione pubblica. Eppure, nel frattempo, eccolo lì a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contes 2026, il pubblico di Toronto e ora si prepara all'uscita del suo nuovo album intitolato 'Per sempre sì', fuori da domani, venerdì 29 maggio. Un disco che segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell’amore in tutte le sue sfumature. Per l'occasione speciale, Sal ha organizzato un release party in una delle location più suggestive di Milano: la storica Villa Clerici, situata nel cuore del quartiere Niguarda. Tra candele, musica dal vivo al pianoforte, calici di vino bianco e pizza servita agli ospiti, l'atmosfera ricordava una vera cerimonia di nozze. Non a caso il dress code scelto era 'Wedding party attire', tema che gli invitati hanno interpretato alla perfezione. Inclusi Ambra Angiolini e Max Giusti, ospiti speciali dell'evento e grandi amici dell'artista. L'evento, una vera cerimonia elegante, è stato impreziosito dall'esibizione del cantautore napoletano che ha intonato 'Rossetto e Caffè' – il brano che, come ha raccontato lui stesso, "mi ha cambiato la vita" – e 'Per sempre sì', la canzone che ha rappresentato un punto di svolta nella vita di un'artista che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nel suo sogno. Nonostante un leggero affaticamento alla voce – "sto prendendo l'antibiotico" – l’artista ha presentato il nuovo singolo 'Poesia' contenuto nel nuovo album che il cantante definisce come una nuova creatura, "le canzoni sono miei figli", ha raccontato parlando del suo progetto discografico. Lui si è presentato in perfetto stile Sal Da Vinci, con completo color crema, e al suo fianco, immancabile la moglie Paola. Accolto con grande entusiasmo, l'artista ha speso un momento per ringraziare il pubblico e per tutto il successo riscontrato in questi ultimi mesi. Un percorso che lui stesso considera un vero "miracolo". "Non smettete mai di credere nei vostri sogni. Perseverate, lottate perché poi quando arriva è di una dolcezza unica", ha concluso tra gli applausi e la commozione dei presenti.

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