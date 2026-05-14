Giro d’Italia, Ballerini firma la prima vittoria italiana

E’ Davide Ballerini a conquistare il primo successo italiano della 109^ edizione della Corsa Rosa. Il corridore nativo di Cantù ha evitato una caduta nell’ultimo chilometro, riuscendo ad avere la meglio di Jasper Stuyven e imponendosi per la prima volta in un Grande Giro.

A chiudere il podio di tappa la Maglia Ciclamino di Paul Magnier, che ha provato a rimontare negli ultimi metri senza però riuscire a rientrare sui primi due di giornata.

Domani primo snodo cruciale del Giro d’Italia con la Formia-Blockhaus che, oltre ad essere la tappa più lunga della Corsa Rosa, rappresenta anche il primo arrivo in salita di questa edizione.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

2 – Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) a 2’51”

3 – Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 3’34”

ORDINE D’ARRIVO

1 – Davide Ballerini (XDS Astana Team) – 141 km in 3h19’30”, media di 42.406 km/h

2 – Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) s.t.

3 – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) s.t.

Il vincitore di tappa Davide Ballerini ha dichiarato in conferenza stampa: “Conoscevo il finale di oggi grazie alle partenze e agli arrivi di tappa che il Giro ha avuto a Napoli in passato. Sapevamo tutti che bastano poche gocce di pioggia qui per rendere le strade scivolose. Ma in una volata devi spegnere il cervello, altrimenti non puoi sprintare. Abbiamo provato a prendere l’ultima curva con me in prima posizione e Matteo Malucelli in seconda o terza. Ho visto due corridori cadere e credo che uno di loro fosse Dylan Groenewegen. Poi ho sentito via radio che dovevo sprintare fino al traguardo. E’ una soddisfazione che cancella tutte le delusioni e i momenti tristi degli ultimi anni. La parte più difficile dell’essere ciclista è quando fai tutto nel modo giusto e i risultati non arrivano, ma oggi la fortuna è stata dalla mia parte”.

La Maglia Rosa Afonso Eulalio ha detto: “Indossare la Maglia Rosa significa tantissimo. Oggi ce la siamo goduta molto come squadra, anche il nostro direttore sportivo con la vettura numero 1 in corsa. Vedere gli altri felici ha reso felice anche me. Era la giornata giusta, con una tappa per velocisti, per vivere l’esperienza della Maglia Rosa. Vedremo giorno dopo giorno come andrà. Spero di avere buone gambe anche domani. Normalmente mi piacciono queste tappe lunghe e dure con arrivo in salita, ma non so cosa aspettarmi”.