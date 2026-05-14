Caltanissetta, IC “M. L. King”: due alunni alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici della Bocconi

Ancora una volta, due alunni dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta avranno la possibilità di partecipare alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici che si terrà presso l’Università Bocconi di Milano a fine Maggio.

Si tratta dell’alunno Nicholas Guarino della classe 4°B della Scuola Primaria del Plesso Santa Flavia, seguito dalle docenti Silvana Riggi e Maria Ausilia Termini e dell’alunna Stefania Riggio della classe 3°F della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso Pietro Leone, seguita dalla Prof.ssa Carmela Calabrese.

Anche quest’anno la scuola nissena ha aderito con entusiasmo alla competizione promossa dall’Università Bocconi di Milano e le gare preliminari, a cui hanno partecipato molti alunni dei due ordini di scuola, sono state coordinate dalla Referente ai Giochi Matematici, Prof.ssa Stefania Scarantino.

A tutti gli alunni che hanno partecipato e a loro, in particolare, va il sostegno e l’incoraggiamento della Dirigente Scolastica Daniela Rizzotto, della Referente e delle docenti che li hanno preparati per la competizione, con l’augurio di poter vivere al meglio questa bellissima esperienza e di poter continuare la gara, accedendo alla Finalissima Internazionale che si terrà, quest’anno, a Milano il 25 e il 26 Luglio 2026.