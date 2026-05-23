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Cadavere sul bagnasciuga a Ostia, indagini in corso

AdnKronos

Cadavere sul bagnasciuga a Ostia, indagini in corso

Sab, 23/05/2026 - 16:39

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(Adnkronos) – Il cadavere di un ragazzo di colore di circa 30 anni è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga dello stabilimento balneare 'Gambrinus', sul lungomare Vespucci, a Ostia. Il corpo, privo di segni di violenza, è stato affidato al medico necroscopo e portato al policlinico Tor Vergata. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti di una morte per malore o per affogamento.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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