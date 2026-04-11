Vasco Rossi, “ascoltate meno il frastuono di tg e social e aprite qualche libro”

“Se volete essere più sereni… (e magari anche un filo più svegli), ascoltate un po’ meno il frastuono dei tg e dei social – quel jukebox impazzito che passa sempre la Stessa canzone, solo con titoli diversi – e aprite qualche libro in più. Sì, lo so… non vibra, non notifica, non urla “ULTIM’ORA!!!” ogni tre minuti. Però – strano a dirsi – fa pensare. E ogni tanto… fa pure capire. È meno rumoroso, ma molto più pericoloso. Leggere non vi renderà perfetti… ma almeno un po’ meno telecomandati. E già quello, oggi, è rock”. Lo scrive sui suoi social Vasco Rossi.