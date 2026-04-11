Papa: “Abbia termine la follia della guerra”

“La follia della guerra abbia termine e la Terra sia curata e coltivata da chi ancora sa generare, sa custodire, sa amare la vita. Ascoltaci, Signore della vita!”. E’ la supplica di Papa Leone nella preghiera per la pace presieduta nella Basilica di San Pietro. “Signore Gesu’, tu hai vinto la morte senza armi ne’ violenza: hai dissolto il suo potere con la forza della pace. Donaci la tua pace, come alle donne incerte nel mattino di Pasqua, come ai discepoli nascosti e spaventati. Manda il tuo Spirito, respiro che da’ vita, che riconcilia, che rende fratelli e sorelle gli avversari e i nemici. Ispiraci la fiducia di Maria, tua madre, che col cuore straziato stava sotto la tua croce, salda nella fede che saresti risorto”