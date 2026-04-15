Salute

Colta da malore in classe, insegnante muore durante la lezione

AdnKronos

Colta da malore in classe, insegnante muore durante la lezione

Mer, 15/04/2026 - 18:14

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(Adnkronos) – Dramma a Palermo dove un'insegnante di 59 anni, Giovanna Somma, è morta a scuola, colta da un improvviso malore mentre era in classe con i suoi studenti. La tragedia è avvenuta nel liceo classico Vittorio Emanuele II. La professoressa di italiano e latino si sarebbe sentita male mentre stava facendo lezione e ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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