Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita oggi, venerdì 6 marzo, alle 14.21 in provincia di Cosenza, lungo la costa ionica a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma.
