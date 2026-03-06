Salute

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

AdnKronos

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

Ven, 06/03/2026 - 16:10

Condividi su:

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita oggi, venerdì 6 marzo, alle 14.21 in provincia di Cosenza, lungo la costa ionica a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta