“Nel 2025 i rimpatri disposti dall’Italia sono stati 6.097, a cui si aggiungono 675 rimpatri volontari assistiti. Un totale di 6.772, vale a dire i circa settemila rimpatri a cui, semplificando, ho fatto più volte riferimento”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo al question time alla Camera. “Rimpatri che nel 2025 registrano un aumento del 52% rispetto all’anno in cui ci siamo insediati. Un trend in costante crescita con un incremento medio annuo nel triennio di circa il 12%”
Migranti: Piantedosi, 6.772 rimpatri nel 2025, +52%
Mer, 25/03/2026 - 15:27
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