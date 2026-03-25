Migranti: Piantedosi, 6.772 rimpatri nel 2025, +52%

“Nel 2025 i rimpatri disposti dall’Italia sono stati 6.097, a cui si aggiungono 675 rimpatri volontari assistiti. Un totale di 6.772, vale a dire i circa settemila rimpatri a cui, semplificando, ho fatto più volte riferimento”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo al question time alla Camera. “Rimpatri che nel 2025 registrano un aumento del 52% rispetto all’anno in cui ci siamo insediati. Un trend in costante crescita con un incremento medio annuo nel triennio di circa il 12%”