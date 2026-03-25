Sicilia. Tappa anche a Caltanissetta del tour di presentazione del “Governo di Liberazione” di De Luca

Prende il via il tour di presentazione del “Governo di Liberazione” promosso da Cateno De Luca, un percorso che attraverserà la Sicilia per illustrare contenuti, visione e obiettivi del progetto politico lanciato all’Assemblea Regionale Siciliana lo scorso 18 marzo.
Un’iniziativa che segna l’avvio di una fase di confronto diretto con i territori, finalizzata a condividere i dieci principi fondanti, il modello di governo proposto e il percorso costituente aperto a tutte le forze responsabili che vogliono contribuire al rilancio della Sicilia.
Primo appuntamento alle 10 di domani, giovedì 26 marzo, ad Enna al Kenisa Caffè. Alle 12 a Caltanissetta al Mev cafè, quindi alle 15 a Gela alla Pinacoteca-palazzo di Gela. Alle 16,30 a Ragusa al Caffè con Te, un’ora dopo a Modica al Consorzio-Bar Factory e quindi alle 18,30 a Ispica all’interno della Saletta Royal Bar.
Si prosegue venerdì 27 marzo alle 9,30 ad Agrigento al Bar Portapò. Alle 12 a Ribera nella sala convegni del Comune. Nel pomeriggio alle 16 a Trapani e alle 18 a Marsala al Bar Vito.
Si riprende poi il 30 marzo alle 9,30 a Siracusa al bar Euripide per poi spostarsi alle 11,30 a Catania. Giorno 1 aprile tappa a Palermo nella sala Rossa dell’Ars alle 10,30.