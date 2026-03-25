Sicilia, Tamajo: “Il mio nome associato a vicende che non mi appartengono”

“In queste ore leggo ricostruzioni giornalistiche che, con toni spesso forzati, tentano di associare il mio nome a vicende che non mi appartengono. La mia campagna elettorale è stata intensissima e affollatissima: ho incontrato centinaia di migliaia di persone in tutta la Sicilia, sempre con serenità e prudenza, nel pieno rispetto delle regole e con ogni attività rendicontata in modo trasparente. Non ho mai incontrato né conosciuto le persone che vengono oggi evocate, né ho avuto con esse alcun rapporto. Colpisce, ancora una volta, il ricorso a una certa opposizione demagogica che preferisce insinuazioni e suggestioni ai fatti. Da parte mia, nessuna polemica: resto tranquillo e continuo a lavorare con responsabilità e impegno per la Sicilia. ‘Tutto il resto è noia'”. Lo dice l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, in merito a quanto emerge dall’inchiesta della procura di Palermo che riguarda anche il boss-imprenditore di Favara (Agrigento) Carmelo Vetro. (Dire)