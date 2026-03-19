Sicilia. Picchia 16enne nella villa comunale, la madre “aiutatemi a identificarlo”. Ragazzo ricoverato in ospedale

Un sedicenne è stato picchiato nella Villa Garibaldi di Giarre da un uomo che era assieme alla sua compagna. Il minorenne è ricoverato nell’ospedale della città del Catanese per tumefazioni e lesioni al volto, alla mandibola e all’addome. A denunciare l’aggressione, avvenuta ieri intorno alle 18, è la madre del 16enne con un esposto presentato dai carabinieri della locale compagnia e con un post sui social.

“Mio figlio di 16 anni, mentre era seduto su una panchina – ha scritto sui social la donna – è stato aggredito violentemente e senza alcun motivo da un uomo maggiorenne, in compagnia della sua fidanzata. È stato malmenato in modo serio e in questo momento siamo in ospedale in attesa dei referti medici”. La madre del minorenne ha chiesto “ai giornalisti locali di raccontare quanto accaduto e sensibilizzare la comunità” e anche, “chiunque abbia visto qualcosa tra le 18 e le 19” di “farsi avanti”.

Ha chiesto, in particolare, a “chi possiede telecamere nella zona”, di “controllare le registrazioni di quell’orario, potrebbero essere fondamentali per identificare il responsabile”. “Questo appello – ha sottolineato la donna – è per mio figlio ma anche per la sicurezza di tutti i ragazzi e delle famiglie di Giarre. Episodi di violenza così gravi non devono essere ignorati né diventare normalità” L’appello è stato ripreso e rilanciato dall’associazione di consumatori Codacons che ha “preso in carico la vicenda e ha attivato la task force legale per l difesa dei diritti del minorenne e della famiglia” affidando il caso all’avvocato penalista Carmelo Sardella.