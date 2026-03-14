Sicilia. Pedopornografia: immagini bimbi e alunne, bidello arrestato

Arrestato dalla polizia di Stato di Catania un collaboratore scolastico di un istituto d’istruzione secondaria per detenzione di ingente materiale pedopornografico, comprese immagini delle alunne modificate. Gli accertamenti informatici degli specialisti cyber hanno consentito di identificare il collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania, nei confronti del quale la procura ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale e informatica.

Nel corso delle operazioni, nei dispositivi, e’ stato scovato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in eta’ infantile o con scene di zooerastia, che hanno determinato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal gip di Catania. L’uomo, che e’ ora ai domiciliari, deteneva, inoltre, diverse foto digitali riprese nei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa.

Le immagini erano state successivamente modificate con programmi di intelligenza artificiale trovati nei dispositivi sequestrati, in modo da denudare le minori (deep-nude) posizionandole accanto all’immagine dell’indagato. L’indagine sviluppata dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica e coordinata dalla procura etnea, e’ partita da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia online del Servizio Polizia Postale di Roma, che ha trasmesso la nota alla Postale di Catania per gli approfondimenti investigativi. La segnalazione indicava il profilo dell’uomo il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile.