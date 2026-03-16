Sicilia. Messina, scommesse clandestine: Codacons unica parte civile ammessa al maxi Processo.

Il Codacons e il Codacons Sicilia sono stati ammessi oggi come uniche parti civili nel procedimento penale in corso davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, dott. Nunzio De Salvo, nel processo che vede imputati 26 soggetti per reati legati alla gestione di un vasto sistema di scommesse clandestine.

Il procedimento riguarda, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata alle scommesse illegali, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e autoriciclaggio, che secondo l’impostazione accusatoria sarebbero stati commessi attraverso una rete organizzata di raccolta di puntate illegali.

Il Codacons e il Codacons Sicilia sono stati ammessi nel processo rappresentati e difesi dall’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio legale regionale dell’associazione.

Nel corso dell’udienza alcuni imputati hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, mentre è stata avanzata anche una richiesta di patteggiamento sulla quale il giudice si è riservato di decidere.

Il GUP scioglierà le riserve nella prossima udienza fissata per il 20 aprile, quando verranno valutate le richieste avanzate dalle parti.

L’ammissione del Codacons e del Codacons Sicilia come uniche parti civili nel processo rappresenta un passaggio importante nella tutela degli interessi dei cittadini rispetto a fenomeni criminali che incidono profondamente sul tessuto sociale – afferma Sardella – Il gioco illegale non è soltanto un reato economico, ma un fenomeno che produce conseguenze sociali devastanti, favorisce la criminalità e alimenta forme di dipendenza che colpiscono soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

Il Codacons e il Codacons Sicilia sono da anni impegnati nel contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e nel fenomeno delle dipendenze gravi, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e azioni legali a tutela dei cittadini.

Il contrasto al gioco d’azzardo illegale – afferma il Codacons – deve restare una priorità per le istituzioni, perché dietro queste attività si nascondono spesso organizzazioni criminali che sfruttano le fragilità delle persone.