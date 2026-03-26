Sicilia, la Regione ricompra i palazzi: 68 milioni per le sue 30 sedi

La Regione ricompra i suoi pa­lazzi. Dopo 19 anni firmato il riacquisto degli immobili che vennero venduti per fare cassa e riaffittati a 17 milioni annui. Era il marzo del 2007, epoca del secondo governo di Totò Cuffaro. E’ quanto riporta il Giornale di Sicilia, sottolineando che si tratta di 30 immobili. Il rogito notarile è stato fir­mato ieri. Dunque é ufficiale: la Regione ha riacquistato i palazzi in cui hanno sede a Palermo i principali assessorati, la Corte dei Conti e gli enti regionali. Più altri immobili in cui si trovano gli uffici periferici, soprattutto a Catania. Un’operazione, dal punto di vista finanziario, molto complessa: la Regione ha acqui­stato il 65% delle quote del fondo Fiprs, che detiene la proprietà dei palazzi, di cui tra l’altro era già socia al 35%. Per raggiunge­re il 100% delle quote la spesa è stata di 68 milioni, stanziati un anno fa con la Finanziaria 2025. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha spiega­to che il vantaggio per la Re­gione è duplice: riprendere la proprietà risparmiando 17 mi­lioni all’anno e autofinanziare così il riacquisto in 4 anni. “Con buona pace dei denigratori seriali, sempre pronti a invocare dimis­sioni ma un po’ meno a leggere i numeri, possiamo parlare di fat­ti – sottolinea il presidente Renato Schifani -. Grazie alla solidità dei conti della Regione, portiamo a casa un’operazione che non solo raf­forza il controllo pubblico, ma consente anche un risparmio concreto per i siciliani. Il riac­quisto del 100% del Fondo Fiprs rappresenta una scelta strategi­ca di grande valore che guarda al futuro, perché ci consente di ri­durre i costi, migliorare i servizi e creare nuove opportunità di sviluppo. Rafforziamo così la no­stra capacità di programmazio­ne e poniamo le basi per una ge­stione più efficace e trasparente del patrimonio regionale”. (ITALPRESS).