Scuola, Morfino(M5S): “Presentata interpellanza su sperimentazione riforma disabilità e sostegno a Palermo”

“È forte la preoccupazione per quanto sta accadendo a Palermo sul fronte del sostegno agli alunni con disabilità. Si sta consumando un fatto gravissimo. La riforma della disabilità, partita in via sperimentale, sta già producendo effetti inaccettabili nelle scuole. Con il nuovo sistema, la valutazione dei bisogni degli studenti con disabilità viene affidata all’INPS, sostituendo progressivamente il lavoro delle ASP. Ma dietro questa scelta c’è una verità che non si può nascondere: criteri più rigidi, standardizzati, freddi. Criteri che non guardano le persone, ma i numeri. E il risultato è devastante. Si rischiano tagli alle ore di sostegno fino al 50-75%. Significa meno diritti, meno inclusione, meno scuola per chi ha più bisogno. Significa lasciare soli gli studenti e le loro famiglie. Significa spezzare percorsi educativi costruiti con fatica e dedizione. È inaccettabile. Non solo: si colpiscono anche i docenti di sostegno, professionisti formati e qualificati, che hanno investito anni tra TFA e aggiornamento. La loro professionalità viene svilita, il loro lavoro messo a rischio. Questa non è una riforma. È un arretramento. È un colpo ai diritti fondamentali. È una scelta che riporta la scuola indietro di decenni. Noi non lo permetteremo. La scuola pubblica deve essere il luogo dell’inclusione, non dell’esclusione. Gli studenti con disabilità non sono numeri da tagliare. I diritti non si riducono con un algoritmo. Per questo ho presentato una interpellanza parlamentare al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Pretendiamo risposte chiare e garanzie immediate. Perché sui diritti delle persone più fragili non si arretra. Mai”. Così la deputata palermitana M5S Daniela Morfino