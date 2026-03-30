Sanità, l’ASP di Caltanissetta potenzia il territorio: nuove Case di Comunità a Mazzarino e Niscemi e nuova sede in Via Malta

Il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Ficarra, comunica alla cittadinanza che, a partire dal prossimo 1 aprile, la Casa di Comunità di Caltanissetta, già attiva, sarà trasferita da Viale Regina Margherita (ex Ospedale Vittorio Emanuele) alla sede del Poliambulatorio di Via Malta i cui locali sono stati completamente ristrutturati e resi idonei, secondo standard tecnologici e di sicurezza, in cui saranno operativi tutti i servizi fruibili all’utenza.

Nell’ambito del programma regionale di potenziamento dei servizi territoriali il manager Ficarra comunica altresì che dal prossimo 1 Aprile diventeranno operative le nuove Case di Comunità di Mazzarino e Niscemi finanziate dai fondi PNRR.

Per consentire l’attivazione delle nuove strutture, i servizi sono stati così ricollocati:

* Mazzarino: dall’ex scuola Pascoli ai locali di Via Roma.

* Niscemi: dai locali del P.O. Suor Cecilia Basarocco ai locali attigui siti in Piazza Martiri di Nassiriya.

Con l’apertura di Mazzarino e Niscemi, l’ASP di Caltanissetta attiva la quarta e la quinta Casa di Comunità della provincia. Si tratta di due strutture di tipo HUB, afferenti alla competenza distrettuale della Casa di Comunità di Gela.

Entrambe le sedi garantiranno un’ampia gamma di servizi integrati, tra cui:

* Assistenza Specialistica per patologie ad alta prevalenza;

* ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e PUA (Punto Unico di Accesso);

* Ambulatorio Infermieristico con la presenza dell’Infermiere Territoriale;

* Punto Prelievi e Servizio Vaccinazioni;

* Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica);

* Presenza di MMG (Medici di Medicina Generale) e PLS (Pediatri di Libera Scelta);

* Consultorio familiare ed Equipe multi-professionali;

* Servizi della rete civica.

L’attivazione delle nuove Case di Comunità è stata resa possibile grazie a significativi interventi di riqualificazione.

A Mazzarino la struttura si sviluppa su circa 1.300 mq (piano terra, primo e secondo piano). Con un investimento di 1.120.000 euro, i locali sono stati oggetto di un restyling completo delle opere edili e impiantistiche. In particolare, la sostituzione integrale dell’impianto di condizionamento ha permesso un netto miglioramento della classe energetica, garantendo standard di sicurezza e comfort tecnologico d’eccellenza.

A Niscemi la Casa di Comunità occupa una superficie di circa 650 mq distribuiti su due livelli. L’edificio è stato interamente ristrutturato con un investimento complessivo di 990.000 euro, restituendo alla comunità spazi moderni e funzionali.

“L’attivazione di queste nuove Case di Comunità rappresenta un traguardo fondamentale per la sanità nissena,” dichiara il DG Salvatore Ficarra. “Stiamo portando la salute più vicina ai cittadini, investendo in strutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate, in linea con gli standard nazionali del DM 77.”