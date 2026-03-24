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Referendum, Sondaggi Noto: per 57% italiani dopo vittoria del No, la Meloni non si deve dimettere

Redazione

Referendum, Sondaggi Noto: per 57% italiani dopo vittoria del No, la Meloni non si deve dimettere

Mar, 24/03/2026 - 19:27

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Per il 57% degli italiani, dopo la vittoria del NO al referendum, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non si dovrebbe dimettere. Si dovrebbe dimettere, invece, per il 29% degli iItaliani, non sa il 14% E’ quanto emerge dal sondaggio di oggi dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’.

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