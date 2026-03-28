Prof accoltellata ‘sta fisicamente meglio, è seguita da uno psicologo’

È seguita da uno psicologo che la sta aiutando a metabolizzare l’accaduto e a superarlo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata mercoledì mattina da un suo alunno tredicenne nel corridoio della loro scuola media a Trescore Balneario. Lo dice il suo legale, l’avvocato Angelo Lino Murtas, che rassicura sul fatto che la docente “sta fisicamente un po’ meglio”, ma che “sta soffrendo interiormente” per quello che le è accaduto. La prof, 57 anni, bergamasca di Berzo San Fermo, paese vicino a Trescore, è ricoverata in reparto da giovedì mattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.