Ponte Stretto: Siracusano, a Messina il Sud che vuole essere motore sviluppo del Paese

“Con il Ponte sullo Stretto di Messina noi vogliamo un Sud migliore, un Sud più forte, un Sud che si candida ad essere motore di sviluppo dell’intero Paese.Un Sud che si oppone a chi, con una mentalità vecchia, continua a pensare in piccolo, a rassegnarsi, a credere che Sicilia e Calabria non abbiano il diritto di ambire alle grandi opere”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo alla manifestazione “L’ora del Ponte”, a Messina.

“Noi invece rivendichiamo proprio questo: il diritto di ambire alle grandi opere e di essere protagonisti dello sviluppo nazionale.Questa è la piazza del sì, che si contrappone a chi dice che bisognerebbe fare altro, e che guarda caso sono gli stessi che, quando hanno governato, non hanno fatto né una strada né hanno comprato un treno. È una narrazione che non regge, e lo sanno anche i bambini: le grandi opere sono attrattori di investimenti. E infatti oggi, grazie al lavoro del governo e del ministro Matteo Salvini, mai come adesso ci sono stati così tanti investimenti in Sicilia e in Calabria per migliorare strade, autostrade e ferrovie.Mai come oggi le grandi opere stanno diventando il volano per nuove infrastrutture e nuove opportunità di crescita per il Sud”.