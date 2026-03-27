Parcheggi gratuiti e a prezzi ridotti negli ospedali siciliani, Gilistro (M5S): “Norma di civiltà all’esame dell’Ars, non sprechiamo quest’occasione”

Palermo. Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani per i pazienti oncologici e per i dializzati, e a prezzi ridotti per tutti gli altri utenti.È quanto prevede l’articolo 1 del ddl stralcio sulla sanità, attualmente in discussione a Sala d’Ercole, che dovrebbe essere votato la prossima settimana.La norma, che deriva da un emendamento del deputato M5S Carlo Gilistro, prevede la sosta totalmente gratuita per i pazienti oncologici che si recano in ospedale per sottoporsi a esami o a sedute di chemioterapia e per i soggetti che necessitano di terapia dialitica.È prevista inoltre l’introduzione di una tariffa calmierata, non superiore a 80 centesimi l’ora e, in ogni caso, non oltre 5 euro al giorno, per tutti gli altri utenti e per i parenti in visita ai degenti.“Si tratta – commenta Gilistro – di una norma di civiltà. L’Ars non può sprecare questa grande occasione per tendere una mano a chi soffre. È inaccettabile che le aree di sosta di tanti ospedali rappresentino un costo così gravoso. È l’ennesima stortura di una sanità allo sbando, sempre più lontana dal paziente, che oltre a dover sopportare il fardello di servizi spesso inefficienti e liste d’attesa interminabili, deve anche sottostare a un’imposizione che definirei immorale, considerato che il cittadino si reca in ospedale non certo per divertimento, ma per curarsi e dare conforto e assistenza ai propri cari”.“Il M5S – ricorda Gilistro – aveva già provato a far introdurre questa norma nelle scorse legislature, ma il nostro disegno di legge, come tanti altri di buon senso fermi all’Ars, non trovò mai la via dell’Aula. Questa volta in Aula ci è arrivato: manca l’ultimo passaggio, che sicuramente i colleghi di tutti gli schieramenti contribuiranno a far compiere”.