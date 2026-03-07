Salute

Nasce app per segnalare al Comune di Palermo le buche stradali. Palermoalert ha prodotto finora 150 segnalazioni

Sab, 07/03/2026 - 18:09

Nasce la web app gratuita (www.palermoalert.it) per segnalare buche stradali pericolose, pali della luce guasti o segnaletica carente e danneggiata a Palermo. A progettarla è stata l’associazione civica PalermoAlert, da cui prende il nome l’installazione. Bastano pochi secondi e uno smartphone per segnalare una buca in strada o un palo della luce guasto. La neonata app è gratuita.

Appena si entra nel sito si viene geolocalizzati: si indica il tipo di problema, si scatta una foto e si conferma. In tempo reale viene creato un numero di protocollo associato ad un codice Qr e un Pdf con una segnalazione formale al sindaco, al dirigente della manutenzione e al comando di polizia municipale. Parte così l’iter che prevede l’inoltro agli enti preposti per intervenire. Il cittadino che segnala viene aggiornato tramite email e notifiche push ad ogni aggiornamento.

PalermoAlert tiene traccia anche delle tempistiche, calcolando un tempo medio di intervento che, se superato, programma solleciti per gli enti preposti e per i consiglieri comunali e di circoscrizione. Il sito in tempo reale offre anche una reportistica accurata che monitora problemi e interventi in città, calcolando l’impatto su circoscrizioni e quartieri. Finora, l’app è stata utilizzata in versione prova, ma in poco tempo ha prodotto circa 150 alert, 105 segnalazioni, di cui 21 in lavorazione e 11 risolte, con un tempo medio di circa 19 giorni. La maggior parte delle segnalazioni riguardano le buche sul manto stradale, mentre il quartiere con più alert risulta essere Partanna-Mondello, seguono Libertà e Sferracavallo.

