Salute

Manifestazione no Muos a Niscemi “No alla presenza militare in un suolo di pace come quello della nostra Sicilia”

Redazione

Manifestazione no Muos a Niscemi “No alla presenza militare in un suolo di pace come quello della nostra Sicilia”

Sab, 28/03/2026 - 16:33

Condividi su:

I partecipanti alla manifestazione No Muos a Niscemi (Caltanissetta) si stanno radunando in via Carlo Marx. Il corteo è stato indetto contro contro la guerra e l’uso delle basi militari statunitensi in Sicilia. “Siamo in piazza per dire no alla presenza militare in un suolo di pace come quello della nostra Sicilia”, dicono i primi manifestanti. Niscemi è la sede, in contrada Ulmo, della base militare Usa Muos. In piazza ci sono diversi comitati antimilitaristi, quello No Muos, le donne per la pace e associazioni ambientaliste. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta