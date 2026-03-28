Manifestazione no Muos a Niscemi “No alla presenza militare in un suolo di pace come quello della nostra Sicilia”

I partecipanti alla manifestazione No Muos a Niscemi (Caltanissetta) si stanno radunando in via Carlo Marx. Il corteo è stato indetto contro contro la guerra e l’uso delle basi militari statunitensi in Sicilia. “Siamo in piazza per dire no alla presenza militare in un suolo di pace come quello della nostra Sicilia”, dicono i primi manifestanti. Niscemi è la sede, in contrada Ulmo, della base militare Usa Muos. In piazza ci sono diversi comitati antimilitaristi, quello No Muos, le donne per la pace e associazioni ambientaliste.