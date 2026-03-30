Maltempo, cambia il programma di ATEPA – Teatro della Parola: “Ultima Cena e Sinedrio” stasera a San Sebastiano, rinviato al 17 aprile l’evento del Martedì Santo

CALTANISSETTA – Il maltempo modifica il programma delle rappresentazioni curate da ATEPA – Teatro della Parola, senza però fermare uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Santa nissena. La rappresentazione sacra prevista per oggi, lunedì 30 marzo, inizialmente in programma a Largo Barile, si svolgerà regolarmente ma sarà trasferita all’interno della chiesa di San Sebastiano.

Andranno in scena i quadri dell’“Ingresso a Gerusalemme”, dell’“Ultima Cena e cattura” e del “Sinedrio”, fulcro narrativo della serata, con testi di Salvatore Riggi e regia firmata da Giuseppe e Salvatore Riggi, mentre “Il Sinedrio” porta la firma di Piero Carà.



Confermata la formula a doppio turno per consentire una più ampia partecipazione del pubblico: primo spettacolo alle ore 19, seconda replica alle ore 20.15. La compagnia partirà alle 18.30 dalla Badia per poi raggiungere la chiesa di San Sebastiano e completare le operazioni tecniche prima dell’inizio.

Diversa la situazione per la manifestazione prevista per domani, martedì Santo 31 marzo, che avrebbe dovuto svolgersi tra la scalinata Silvio Pellico e la scalinata Lo Piano. L’evento, che comprende il Corteo della Biga, il Pretorio di Pilato, la Via Crucis, la Crocefissione e la Resurrezione, è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La nuova data è stata fissata per il 17 aprile, mantenendo invariato il programma originario.

Nonostante le modifiche, resta immutato l’impegno degli organizzatori nel garantire alla città un percorso intenso e coinvolgente, capace di unire tradizione, fede e rappresentazione teatrale nel cuore della Settimana Santa di Caltanissetta.