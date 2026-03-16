Lo spettacolo “Thou Lord” del maestro Raimondo Capizzi conquista Palermo

La secolare Basilica della Magione gremita per una serata di grande emozione e partecipazione. Una cornice unica e profondamente identitaria ha accolto lo spettacolo “Thou Lord”, ideato e diretto dal maestro Raimondo Capizzi, che ha saputo conquistare e coinvolgere il pubblico presente.

Protagonisti della serata sono stati i tre cori riuniti sotto la guida del maestro Capizzi, affiancati dalla Giovane Orchestra Sicula. Insieme hanno dato vita a un intenso percorso musicale e narrativo capace di toccare le corde più profonde dell’animo degli spettatori.



Lo spettacolo, incentrato su un potente messaggio di luce e di gloria anche nei giorni più difficili, è stato raccontato e interpretato dai protagonisti Federico Falzone e Stefano Mangione, che con grande intensità hanno accompagnato il pubblico lungo questo viaggio spirituale e artistico.

Importante anche la presenza dei volontari del Centro di Volontariato presieduto dal dottor Milani e dei membri dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo, rappresentata dal Cavaliere Raffaele Palma, a testimonianza di una comunità unita attorno ai valori della cultura, della solidarietà e della condivisione.

Un sentito plauso è stato rivolto anche ai solisti Simona Giannetto, Rita Lo Coco, Corinne Amico e Diego Ales, che con le loro interpretazioni hanno impreziosito ulteriormente una serata già ricca di emozioni.

Un evento che ha saputo trasformare la storica Basilica della Magione in un grande spazio di incontro tra arte, fede e comunità, lasciando nel cuore dei presenti il segno di una serata indimenticabile.