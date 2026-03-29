La Processione di Gesù Nazareno: oggi 21 colpi di mortaio aprono la Settimana Santa a Caltanissetta

Caltanissetta si sveglia questa mattina con un suono che è molto più di una tradizione: è un segnale identitario, un richiamo profondo che attraversa il tempo. I ventuno colpi di mortaio nel cortile della biblioteca Scarabelli aprono ufficialmente la Settimana Santa nissena, segnando l’inizio di uno dei periodi più intensi e partecipati dell’anno.

È il momento in cui la città si prepara a vivere la Domenica delle Palme, quando la processione del Gesù Nazareno inaugurerà il cammino della Passione, tra fede, devozione e memoria collettiva.

Nel corso della mattinata prende forma la tradizionale barca infiorata dinanzi alla Cappella della SS. Bambina, preparata con cura secondo la tradizione. Alle 10.30 la benedizione delle palme darà avvio al corteo verso la Chiesa di Sant’Agata, dove alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa.

Nel pomeriggio, alle 17.00, il simulacro del Gesù Nazareno uscirà dalla Biblioteca Scarabelli per essere posizionato sul bastione di Corso Umberto, mentre alle 18.00 si terrà la celebrazione eucaristica nella Chiesa di Sant’Agata con la partecipazione dell’associazione e del gruppo portatori.

Sarà però alle 19.00 che la città entrerà nel cuore della tradizione con la processione del Gesù Nazareno lungo il consueto percorso cittadino: dal bastione del Corso Umberto, proseguendo per via Redentore, via Maddalena Calafato, viale Conte Testasecca, corso Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi, per poi fare ritorno sul Corso Umberto.

Alle 22.00 il rientro del simulacro nella Chiesa di Sant’Agata chiuderà la giornata con un momento particolarmente suggestivo: quest’anno, infatti, la facciata della chiesa diventerà scenografia di uno spettacolo architetturale in cui luci e musica si fonderanno in un’unica narrazione visiva ed emozionale, accompagnando il rientro del Gesù Nazareno e della sua barca all’interno della chiesa.

E tutto parte da quel suono che questa mattina attraversa la città: ventuno colpi di mortaio. W Gesù Nazareno, W la Settimana Santa di Caktanissetta.

