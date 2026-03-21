Italia. Suora di clausura compie 106 anni, ringrazia per gli auguri sui social

– Ha compiuto qualche giorno fa 106 anni ed è tra le suore più anziane del mondo. E’ suor Annamaria delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, al secolo Anna Perfumo, monaca di clausura nel monastero di Seregno (Monza), originaria di Rocca Grimalda (Alessandria). La monaca, lucida e ancora attiva con diversi compiti all’interno del monastero, usa anche i social. Lo ha fatto in questi giorni per ringraziare degli auguri ricevuti e in passato su youtube ha postato pensieri sul Vangelo. La sua storia è stata rilanciata anche da portali cattolici internazionali, da Ewtn a Catholic News. La sua è una vocazione tardiva: è entrata infatti in monastero a 70 anni. Bisogna avere “fede e pazienza”, dice in un video su X, dall’account delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, alludendo all’attesa perché il suo desiderio di divenire suora divenisse realtà.