Italia, spaccia marijuana davanti alla caserma dei Carabinieri: “beccato”

Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri di Vicenza per spaccio di marijuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, è stato sorpreso a cedere uno spinello a un 24enne moldavo proprio davanti all’ingresso della caserma dell’Arma di via Muggia, dove si era recato per ricevere una notifica. Il personale di vigilanza ha notato il passaggio della sigaretta artigianale e ha bloccato l’acquirente all’esterno.

La perquisizione ha confermato il possesso dello spinello, risultato marijuana al narcotest. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà. Il 24enne, a sua volta con precedenti, è stato segnalato alla prefettura di Vicenza come assuntore. I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente, avendo raggiunto la caserma in moto