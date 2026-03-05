Iran, Vannacci: “È una guerra a tutti gli effetti, se richiamassero i riservisti obbedisco”

(Adnkronos) – “Se l’Italia entrasse in guerra, tornerei a servire l’esercito”. Così Roberto Vannacci alla Stampa Estera parlando della situazione in Medlio oriente dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran. "Sono in tanti che non chiamano la guerra con il suo nome. Io invece sarei per chiamare i fenomeni con il loro nome. Questa è una guerra a tutti gli effetti", afferma l’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale spiegando che, se venissero richiamati i riservisti, sarebbe pronto a rientrare, pur augurandosi che ciò non accada. "Se ci fosse una guerra aperta in cui richiamano i riservisti sarebbe possibile. Ma mi auguro che non avvenga. Io sono in pensione. Ma nel caso dovesse succedere obbedisco alla chiamata della Patria". Vannacci sottolinea poi la necessità di valutare se tutti gli alleati si stiano comportando realmente come tali, sempre nell’interesse nazionale. "Io non voglio mettere in dubbio l'Alleanza Atlantica, ma dobbiamo valutare se tutti in questa situazione si siano effettivamente comportati da alleati. La domanda da porsi è questa. Ed in base a ciò prendere le decisioni sempre nell'interesse nazionale".

Sul possibile cambio di regime in Iran, l’ex generale è scettico: secondo lui senza un intervento di terra un “regime change” è molto difficile da ottenere. "Credo che i rischi saranno molto alti rispetto ai benefici che si potranno trarre" da questa guerra. "L'Iran è una nazione estremamente estesa, con indicatori di progresso pregevoli… Il regime change lo vedo abbastanza difficile. Se gli obiettivi sono quelli citati vedo la strada in salita". Interpellato infine sul suo futuro politico, se resterà al Parlamento europeo o si candiderà alle prossime elezioni nazionali, Vannacci non scopre le carte: “La sorpresa è un principio dell’arte della guerra. Se svelo le mie intenzioni la sorpresa viene a mancare”. "Se entreremo nella coalizione lo decideremo prima delle elezioni, comunque siamo di centro destra".

