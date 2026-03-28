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Impugnativa Cdm, Giusi Savarino: «Falso problema, continuiamo nella nostra azione a tutela dei balneari»

Redazione

Impugnativa Cdm, Giusi Savarino: «Falso problema, continuiamo nella nostra azione a tutela dei balneari»

Sab, 28/03/2026 - 15:22

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«L’impugnativa tecnica sollecitata dall’INPS è un falso problema perché, come già concordato tra governo regionale e nazionale, nella legge di conversione sarà inserita la deroga al Durc, essendo l’azione della Regione Siciliana ben motivata e circoscritta ai soggetti danneggiati dal ciclone Harry». Lo dice l’assessore del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, in ordine alla notizia dell’impugnativa da parte del Cdm sulla legge per i ristori post ciclone.

«Continuiamo nella nostra azione a tutela dei balneari che si trovano in ginocchio a causa dei danni subiti per rimettere in piedi e di nuovo in esercizio le attività colpite prima dell’inizio della stagione estiva».

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