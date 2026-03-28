Il Sacrificio si fa Carne: sotto il cielo di San Cataldo, il dramma dell’Ultima Cena riaccende il cuore della Settimana Santa.

La Settimana Santa 2026 si apre con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: “L’Ultima Cena”, la drammatizzazione teatrale che lunedì 30 marzo alle ore 20.00 in Piazza degli Eroi porterà in scena fede, arte e tradizione.

Un evento che da sempre attrae migliaia di fedeli, turisti e appassionati di arte sacra, ma che quest’anno si presenta con una novità assoluta: un cast interamente giovanile, una produzione rinnovata nei testi e nelle scenografie, e l’inaugurazione del nuovo laboratorio teatrale Kleos – uno spazio dedicato alla creatività e alla formazione dei nuovi talenti.

Davide Burcheri

A firmare la regia e gli adattamenti è ancora una volta Davide Burcheri, autore che da anni si distingue nel panorama degli spettacoli pasquali, capace di fondere profondità spirituale con innovazione scenica. Ma questa edizione segna un punto di svolta: per la prima volta, il palcoscenico sarà interamente affidato a giovani interpreti, selezionati tra i talenti del territorio, in linea con la missione dell’Associazione Culturale e Artistica Diamond Event, che da anni punta sulla valorizzazione delle nuove generazioni.

Tra i volti nuovi spicca quello di Leonardo Petruzzelli, solo quattordici anni, nel ruolo di Gesù bambino – un’emozione in più per il pubblico, che vedrà sul palco anche un attore di appena quattro anni. Al suo fianco, Stefano Mangione interpreterà Gesù adulto, mentre Marta Riggi e Carola Giambra daranno vita a Maria e Maria Maddalena, figure centrali della narrazione.

Completano il cast: Alessio Urso (Giovanni), Tommaso Alessi (Pietro), Giuseppe Urso (Giuda), Amedeo Graci (Tommaso), Aldo Alù (Andrea – Malco), Mattia Burcheri (Bartolomeo), Giulio Calà (Filippo), Giuseppe Sollami (Giacomo), Luigi Bruno (Matteo), Nicolò Falzone (Giuda Taddeo), Andrea Tirrito (Simone) e Nicolò Ilardo (Giacomo).

Tra gli altri personaggi: Gabriele Caramanna interpreterà l’Angelo Consolatore, mentre Mattia Urso sarà Marco – Putifar. Le Pie Donne saranno interpretate da Giulia Sardo e Chiara Meli, mentre i soldati ebrei saranno Francesco Vizzini, Gabriele Randazzo e Francesco La Biunda.

La produzione si avvale inoltre della collaborazione di diverse realtà artistiche e tecniche: i costumi sono curati dalla Sartoria Teatrale “Dietro Le Quinte” di Grazia Riggi, mentre registrazione e post produzione audio sono affidate al REC Studio di Aldo Giordano.

Assistente alla regia è Katia Meli, mentre official photo e video production sono affidati a Skerma.

Ma la vera novità è Kleos, il nuovo laboratorio teatrale nato all’interno di Diamond Event. Il nome, ispirato al greco antico e legato al concetto di “gloria e memoria”, racchiude perfettamente la filosofia della compagnia: creare spettacoli che restino impressi nel tempo.

Questo evento non è solo uno show, ma l’atto fondativo di un progetto più ampio, pensato per formare attori, drammaturghi e tecnici del teatro contemporaneo.

La produzione 2026 si distingue per: Nuove ambientazioni che trasportano il pubblico in una Gerusalemme viva e suggestiva. Una colonna sonora rinnovata, con effetti sonori e musicali mai sentiti prima. Effetti luce innovativi, studiati per creare atmosfere intense e coinvolgenti. Momenti teatrali inediti, tra cui scene di forte impatto emotivo che renderanno lo spettacolo indimenticabile. Un cast corale, una produzione d’autore.

“L’Ultima Cena” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza che unisce fede, arte e tradizione. Ogni anno, migliaia di persone arrivano a San Cataldo per vivere la Settimana Santa in modo unico, tra processioni storiche, musica sacra e rappresentazioni teatrali che toccano il cuore.

Quest’anno, con l’inaugurazione di Kleos e un cast interamente giovanile, la città si prepara a offrire una produzione ancora più emozionante. Un invito a tutti coloro che amano il teatro, la spiritualità e le tradizioni.

“Quest’anno la tradizione si rinnova. Con L’Ultima Cena, portiamo in scena un evento che è già appuntamento fisso per i sancataldesi e per i turisti: uno spettacolo che unisce emozione, cultura e il talento dei nostri giovani, hanno detto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessora alla Cultura Marianna Guttilla. Grazie al laboratorio Kleos e all’impegno di Diamond Event, diamo voce a nuove generazioni, mantenendo viva la memoria delle nostre radici. Un ringraziamento speciale agli artisti, ai tecnici e a tutti coloro che rendono possibile questo progetto, che conferma San Cataldo come luogo d’incontro tra fede e arte.”