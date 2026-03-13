I ragazzi dell’IISS L. Russo di Caltanissetta alla scoperta dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Palermo

I ragazzi del Liceo Linguistico Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dal DS Prof.ssa Maria Rita Basta, hanno vissuto un’esperienza molto interessante nell’ambito della didattica delle discipline scientifiche.

Nella giornata del 9 marzo 2026, nell’ambito di ScienzAperta 2026, hanno partecipato a un seminario e visita guidata alla Sezione di Palermo dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Hanno scoperto il monitoraggio di vulcani (Etna e Eolie) e terremoti siciliani, esplorato i laboratori geochimici con strumenti per analizzare gas vulcanici, isotopi e fluidi sotterranei.

Un’occasione per collegare scienze naturali, rischi ambientali e sostenibilità.

Un particolare ringraziamento va ai ricercatori INGV per aver aperto le porte alla curiosità e alla scienza che protegge il nostro territorio.