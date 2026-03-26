Forza Italia. Tomarchio: “Lotte interne oscurano risultati del Governo. Accogliere appello Marina Berlusconi a classe dirigente”

“Non è più rinviabile l’accoglimento pieno e incondizionato dell’appello lanciato da Marina Berlusconi alla classe dirigente di Forza Italia, e se è vero che la Sicilia è sempre stata laboratorio per questo partito e per tutto il centrodestra, è anche da qui che si deve e si può ripartire” lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale azzurro della provincia di Catania.

“Non giova sicuramente a nessuno nascondere la testa sotto la sabbia dopo i risultati del referendum, a fronte di un partito dilaniato dalle continue lotte interne – rispetto alle quali tutti hanno responsabilità e che sempre più impediscono un vero gioco di squadra. Va avviato, e attuato, un rinnovamento radicale nelle idee, nei programmi, nella comunicazione e, di conseguenza, anche nei volti che devono rappresentare il nuovo corso di Forza Italia.

Tutto questo è ancor più vero in Sicilia, dove i contrasti interni rischiano di far passare in secondo piano i risultati politici e amministrativi del Governo Schifani.Diritti, economia, imprese le parole chiave su cui puntare, con un posizionamento chiaro sui temi che interessano la quotidianità delle famiglie e dell’elettorato storicamente azzurro. Dobbiamo tornare a essere riferimento del ceto medio e del mondo produttivo, con particolare attenzione ai giovani, che in queste ultime elezioni hanno partecipato in massa determinandone il risultato. Dobbiamo decidere, confrontandoci tutti insieme, se essere conservatori con un atteggiamento attendista che ci porterà ad un lento deterioramento, o se avere coraggio e salpare in mare aperto, issando la bandiera liberale e riformista a cui siamo votati. Marina Berlusconi ha tracciato la rotta, tocca a noi adesso attuarla. Al passato grazie, al futuro sì”.