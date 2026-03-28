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Enna Comunali, il PD punta sulla ‘novità’: ecco Vladimiro Crisafulli due volte parlamentare e tre all’Ars

Redazione

Enna Comunali, il PD punta sulla ‘novità’: ecco Vladimiro Crisafulli due volte parlamentare e tre all’Ars

Sab, 28/03/2026 - 17:46

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L’ex parlamentare nazionale Mirello Crisafulli è il candidato sindaco del partito democratico a ENNA per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Lo ha deciso all’unanimità il Direttivo cittadino del Pd. “Il Direttivo convocato per un confronto politico e programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative, ha ritenuto di rompere ogni indugio, delineando la linea del partito e invitando ufficialmente Crisafulli a sciogliere definitivamente la riserva e porsi a guida della coalizione”, spiegano i dem di ENNA. Crisafulli, cresciuto politicamente nel Partito comunista italiano, è stato deputato dal 2006 al 2008 e senatore dal 2008 al 2013. Nel suo curriculum anche tre legislature da parlamentare all’Assemblea regionale siciliana.

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