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Energia, Lorefice(M5S): “Governo rafforzi controlli Arera”

Redazione 3

Energia, Lorefice(M5S): “Governo rafforzi controlli Arera”

Gio, 26/03/2026 - 12:38

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“Ho presentato un’interrogazione al Governo per fare chiarezza sull’attività di vigilanza di ARERA nei settori energia, gas e idrico. Dai dati emergono controlli ispettivi limitati, procedimenti sanzionatori ridotti e, in alcuni casi, annullati dopo anni, con il rischio concreto di mancati recuperi milionari a vantaggio degli operatori e a danno di famiglie e imprese. In un drammatico contesto di prezzi energetici già sotto pressione, serve un rafforzamento immediato dei controlli e tempi certi per le sanzioni. Per questo chiediamo al governo di destinare maggiori strumenti ad Arera”.Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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