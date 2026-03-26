Energia, Lorefice(M5S): “Governo rafforzi controlli Arera”

“Ho presentato un’interrogazione al Governo per fare chiarezza sull’attività di vigilanza di ARERA nei settori energia, gas e idrico. Dai dati emergono controlli ispettivi limitati, procedimenti sanzionatori ridotti e, in alcuni casi, annullati dopo anni, con il rischio concreto di mancati recuperi milionari a vantaggio degli operatori e a danno di famiglie e imprese. In un drammatico contesto di prezzi energetici già sotto pressione, serve un rafforzamento immediato dei controlli e tempi certi per le sanzioni. Per questo chiediamo al governo di destinare maggiori strumenti ad Arera”.Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.