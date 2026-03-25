“Si è costituito il coordinamento giovani di Noi Moderati in Sicilia. E’ un traguardo al quale ha lavorato tutto il partito con i suoi coordinatori provinciali e con gli amministratori locali che ringrazio anche a nome dei nostri leader nazionali, Maurizio Lupi e Saverio Romano. Arianna Valenza è la coordinatrice, Federico Gagliano il vicecoordinatore”. Così Massimo Dell’Utri, coordinatore di Noi Moderati in Sicilia. “Sono ragazzi e ragazze che si sono già distinti nel territorio per il loro impegno – prosegue Dell’Utri – e che hanno sostenuto le nostre iniziative sul territorio, promuovendo i valori del popolarismo e testimoniando il programma del partito che si conferma forza moderata della coalizione di centrodestra. A loro, che sono il futuro della nostra passione politica e della nostra tradizione, il nostro più affettuoso e convinto abbraccio”. Il coordinamento regionale di Noi Moderati è composto da Alfonso Attardo- Aragona (AG), Samuele Buonconsiglio – Catania, Emanuele Coco – Cefalù (PA), Giuseppe Dangelo – Lucca Sicula (AG), Debora D’Orio – Solarino (SR), Federico Gagliano – Bagheria (PA), Alessia Lentini – Carini (PA), Saverio Li Volsi – Menfi (AG), Corinne Longo – Francofonte (SR), Salvatore Maria Mangano – Palermo, Filippo Medici – Burgio (AG), Annamaria Merenda – Solarino (SR), Martina Panno – Palermo, Simone Petisi – Catania, Pietro Roberto Pirreca – Borgetto (PA), Giusi Puglisi – Cesarò (ME), Francesco Tartamella – Castellammare del Golfo (TP), Arianna Valenza – Agrigento.