Ciclone Harry, il Cdm impugna la legge Ars che stanziò ristori per 40,8 mln: alcune norme in contrasto su previdenza sociale e tutela concorrenza

Il Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri, ha impugnato la legge ‘Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026’ approvata dall’Assemblea regionale siciliana che stanziava 40,8 milioni di euro per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Il ddl fu messo a punto dal governo regionale e approvato dall’Ars subito dopo la pausa natalizia. Il Cdm ha deciso di impugnare la legge “in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di previdenza sociale e tutela della concorrenza – spiega la nota di palazzo Chigi -, violano l’articolo 117” della Costituzione. Le norme regionali sarebbero così in contrasto con la normativa statale in materia di “previdenza sociale” e “tutela della concorrenza”. La legge stanziò venti milioni per le attività commerciali danneggiate, cinque per il Fondo di solidarietà per la pesca e altri cinque per l’Agricoltura. Oltre dieci milioni di euro andarono ai balneari. Quest’ultima misura venne ideata per consentire a queste attività, tra le più colpite dal ciclone che si abbattè soprattutto sulla costa orientale della Sicilia, di non pagare i canoni demaniali marittimi 2026 previsti per finalità turistico-ricreativa, sportiva, nautica da diporto e cantieristica navale. (Dire)