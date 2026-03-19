Caltanissetta. Referendum, Comitato per il No: comizio finale, venerdì 20 marzo

Venerdi 20 Marzo a Caltanissetta in Piazza della Repubblica dalle 18:00 si terrà il comizio finale del Comitato Provinciale per il NO alla riforma sulla Giustizia.

Il comizio concluderà la campagna referendaria e ribadirà le ragioni del NO contro una riforma che non risponde alle reali esigenze dei cittadini e dei lavoratori e rischia di minare l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il Comitato Provinciale per il No: “Caltanissetta ,città che conosce bene il valore della legalità e l’impegno della magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata non può subire riforme che indeboliscono i presidi di legalità né accettare lezioni da chi vuole smantellare le garanzie costituzionali. Non si possono tagliare i diritti dei cittadini per compiacere i desideri della politica

Vogliamo una giustizia che funzioni con più personale e mezzi ,non una giustizia sotto scacco della Politica; in queste settimane abbiamo percorso strade , piazze, luoghi di lavoro di ogni comune della nostra provincia per le ragioni del NO, contro un disegno autoritario che riduce la democrazia e mina la giustizia e la Costituzione.

Quindi l’appello a votare NO per fermare una riforma sbagliata e pericolosa”.