Caltanissetta. Parco Dubini, l’Amministrazione incontra il Comitato. Intesa per chiedere all’ASP l’istituzione di un tavolo tecnico

Si è tenuto in data odierna, presso Palazzo del Carmine, un proficuo incontro tra l’Amministrazione comunale di Caltanissetta e il “Comitato promotore per la riapertura e la salvaguardia del Parco Dubini”, rappresentato da Gaetano Paladino (Presidente), Roberta Bocca (Vicepresidente) e Merita Riccobene).

Al tavolo erano presenti il Sindaco Walter Tesauro e gli assessori Delpopolo e Petrantoni, che hanno accolto le istanze presentate dal Comitato a seguito della mobilitazione cittadina che ha portato alla raccolta di oltre mille firme.

L’Amministrazione comunale ha ribadito la piena condivisione dei contenuti della petizione popolare, sottolineando come la tutela e la restituzione alla pubblica fruizione del Parco Dubini, polmone verde e risorsa storica della città di cui oggi è titolare l’ASP di Caltanissetta, rappresentino una priorità da perseguire attraverso un percorso di dialogo istituzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini nisseni.

Durante l’incontro è stata confermata la totale sinergia tra le parti per sollecitare l’ASP di Caltanissetta affinché si giunga in tempi brevi a una soluzione definitiva per la riapertura dell’area. Il Comune ha ricordato di aver già intrapreso passi formali in tal senso, attraverso le due note ufficiali inviate alla Direzione Generale dell’ASP lo scorso 12 febbraio e il 2 marzo, con le quali è stato richiesto un incontro urgente per comprendere le ragioni che hanno condotto al provvedimento di chiusura e trovare una strategia per riconsegnare questo spazio di aggregazione alla cittadinanza.

“La voce dei tanti cittadini che hanno firmato la petizione non può restare inascoltata”, ha dichiarato il Sindaco Tesauro. “Il Comune è al fianco del Comitato per difendere il futuro del Parco Dubini. Chiediamo all’ASP un confronto immediato per trovare delle soluzioni condivise, affinché quest’area di grande pregio ambientale e sociale possa tornare fruibile, a beneficio della comunità nissena”.

“Siamo soddisfatti di aver incontrato l’Amministrazione comunale:il sindaco ha mostrato la giusta attenzione alle istanze e alle proposte del Comitato e ne ha compreso la forza – ha commentato la vicepresidente Roberta Bocca a margine dell’incontro. Sentiamo la spinta della cittadinanza che ha espresso con veemenza in tutte le sedi, attraverso sit-in, banchetti per la raccolta firme, assemblee ed incontri, il desiderio di vedere rinascere il Parco come sede di aggregazione, tutela della salute pubblica e bellezza.

Sentiamo il dovere di intraprendere questo cammino sino a che questa visione non sarà realizzata”.

L’Amministrazione continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, facendosi portavoce della volontà di restituire il Parco Dubini alla sua vocazione di bene comune.