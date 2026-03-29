Caltanissetta, giovani e politica: costituito il movimento giovanile di Sinistra Italiana

Venerdì 27 Marzo si è tenuta la prima assemblea pubblica del nuovo movimento giovanile di Sinistra Italiana, Unione Giovani di Sinistra, che segna simbolicamente l’inizio di una nuova stagione politica in città. Decine di studenti e di giovani nisseni si sono uniti, alla presenza della Consulta Studentesca e di varie Rappresentanze degli Istituti del Nisseno, dibattendo sulla drammatica situazione che in città regna sovrana: l’assenza dei giovani e l’allontanamento di questi dalla politica. Era inoltre presente il Segretario regionale di Unione Giovani di Sinistra, Mattia Basso, che ha espresso solidarietà e felicità per l’avvio dei lavori del movimento nel territorio nisseno. Territorio molto colpito dalla fuga di cervelli verso il nord del Paese. Dalla discussione è emerso un grave disagio anche all’interno della scuola a proposito di infrastrutture. Si è cominciato dall’analisi delle problematiche scolastiche: mancanza di organizzazione, classi pollaio, percorsi di orientamento universitario insoddisfacenti e inadeguati, presenza di un metodo d’insegnamento ormai anacronistico e poco adeguato ai nuovi orizzonti contemporanei ma la grande protagonista è l’edilizia. Si è potuto analizzare come la stragrande maggioranza delle strutture scolastiche del nostro territorio non sono a norma o non siano tra le più recenti. La causa di tutto questo, secondo i relatori, è un problema culturale che induce alla totale indifferenza nei confronti della politica e della società nissena. Ci stiamo man mano introducendo, continua il Segretario, in un’ottica sempre più individualista, che passa gradualmente dal concetto di società al concetto di individuo. Da ciò nasce l’ambizione di UGS Caltanissetta a formare una reale comunità giovanile a Caltanissetta e a creare, quindi, un contesto in cui si ambisca al benessere della moltitudine e non a quello della individualitàIl neonato movimento si pone infatti l’obiettivo di riportare i giovani al centro della politica. La riunione si è conclusa con l’augurio che la nuova giovanile possa risvegliare le coscienze politiche dei giovani che sono, a detta di uno dei relatori, il “motore della città”.

Per il Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta: Paolo Manta – Componente UGS – Caltanissetta; Marco D’Amico – Componente UGS – Caltanissetta; Andrea Salvatore Alcamisi – Segretario del Circolo di Sinistra Italiana di Caltanissetta