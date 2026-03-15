Caltanissetta, emozioni e applausi per la prima dello spettacolo “Thou Lord” del maestro Capizzi

Caltanissetta. Grande partecipazione e intensa emozione ieri sera alla Chiesa di Sant’Agata, dove è andata in scena la prima dello spettacolo “Thou Lord”, firmato dal maestro Capizzi. La chiesa, gremita in ogni ordine di posti, ha fatto da cornice a una serata di forte spiritualità e partecipazione collettiva. La presenza delle istituzioni ha testimoniato concretamente la vicinanza verso l’impegno e il lavoro di chi ha prodotto lo spettacolo.

Tra i presenti anche il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e l’assessore Petrantoni, che al termine della serata hanno voluto premiare gli artisti, esprimendo parole di sincero apprezzamento per la qualità dell’esibizione e per il valore culturale e spirituale dell’iniziativa. Protagonisti della serata sono stati Federico Falzone e Stefano Mangione, che hanno dimostrato grande sicurezza e professionalità, interpretando i loro ruoli con intensità e sensibilità artistica. Particolarmente suggestivo il momento corale: i tre cori uniti hanno saputo creare un’atmosfera di profonda contemplazione, riuscendo a coinvolgere e quasi “estasiare” il pubblico in un momento di preghiera e ringraziamento.

Il canto si è trasformato così in un’esperienza condivisa di fede e partecipazione.La serata ha avuto anche un importante risvolto solidale: durante l’evento è stato infatti raccolto un buon quantitativo di beni alimentari destinati alla beneficenza, segno concreto di attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.Il concerto è stato fortemente voluto dall’Associazione Gesù Nazareno, presieduta da Salvatore Giammusso, che ha promosso l’iniziativa con l’obiettivo di unire arte, fede e solidarietà.Quella di ieri è stata una serata che ha lasciato un segno profondo: Caltanissetta ha pregato intensamente attraverso il canto, dimostrando ancora una volta una identità forte, viva e unita, capace di ritrovarsi attorno ai valori della spiritualità e della condivisione.