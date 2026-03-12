Caltanissetta, CGIL: “E’ inammissibile l’assenza di donne nel comitato tecnico consultivo dell’Università”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Di seguito il testo integrale del comunicato della CGIL Caltanissetta, che con rammarico, sottolinea la gravità dell’assenza di donne dal comitato tecnico consultivo territoriale del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

E’ Inaccettabile che ancora nel 2026 ci si ritrovi ancora a commentare la nascita di organismi decisionali interamente composti da uomini: la varietà di genere non è un optional e nemmeno un esercizio di cortesia costituzionale ma un principio cardine che dovrebbe guidare la costruzione di qualsiasi ente pubblico, specialmente se legata alla formazione e al futuro delle nuove generazioni

L’assenza di donne nel comitato tecnico consultivo territoriale del Consorzio Universitario di Caltanissetta accolto dal CDA del Consorzio (anch’esso tutto al maschile) determina la mancanza di quella diversità di prospettiva fondamentale per affrontare le sfide complesse necessarie per un polo universitario.

Quale messaggio diamo alle studentesse e gli studenti ?

Non possiamo parlare né di sviluppo né di innovazione se le basi su cui poggiano queste istituzioni escludono sistematicamente il merito e la professionalità femminile.

Una governance monocolore è una governance miope e senza futuro.

La Segretaria Gen Cgil

Rosanna Moncada