Caltanissetta, CGIL: “E’ inammissibile l’assenza di donne nel comitato tecnico consultivo dell’Università”

Gio, 12/03/2026 - 16:12

 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Di seguito il testo integrale del comunicato della CGIL Caltanissetta, che con rammarico, sottolinea la gravità dell’assenza di donne dal comitato tecnico consultivo territoriale del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

E’ Inaccettabile che ancora nel 2026 ci si ritrovi  ancora a commentare la nascita di organismi decisionali interamente composti da uomini:  la varietà di genere non è un optional e nemmeno un esercizio di cortesia costituzionale ma un principio cardine che dovrebbe guidare la costruzione di qualsiasi ente pubblico, specialmente se legata alla formazione e al futuro delle nuove generazioni

L’assenza di donne nel comitato tecnico consultivo territoriale del Consorzio Universitario di Caltanissetta accolto dal CDA del  Consorzio (anch’esso tutto al  maschile) determina la mancanza  di quella diversità di prospettiva  fondamentale per affrontare le sfide complesse necessarie  per un polo universitario.

Quale messaggio diamo alle studentesse e gli studenti ?

Non possiamo parlare né di sviluppo né di innovazione se le basi su cui poggiano queste istituzioni escludono sistematicamente il  merito e la professionalità femminile.

Una  governance monocolore  è una governance miope e senza futuro.

La Segretaria Gen Cgil

Rosanna Moncada

