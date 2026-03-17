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Caltanissetta, associazione Pesepisti Nisseni: il 19 marzo esposizione dei pani di San Giuseppe e Tavolata solidale

Redazione 3

Caltanissetta, associazione Pesepisti Nisseni: il 19 marzo esposizione dei pani di San Giuseppe e Tavolata solidale

Mar, 17/03/2026 - 11:48

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Giovedì 19 marzo alla Casa del Presepe (ex rifugio antiaereo) nella Salita Matteotti a Caltanissetta, le Associazioni Presepisti Nisseni e A.V.O.S. con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta promuovono ed organizzano la quarta esposizione dei pani di San Giuseppe e la Tavolata solidale per i meno fortunati della città. Alle ore 12:30 l’assistente spirituale delle due Associazioni Don Salvatore Lo Vetere impartirà la benedizione, e subito dopo ci sarà il pranzo per 50 persone all’interno dei locali della casa del Presepe. Durante tutto l’intero pomeriggio verrà distribuito il pane benedetto a chiunque lo vorrà. La splendida Mostra dei Pani si protrarrà fino a dopo Pasqua, per dare la possibilità a tutti quanti di poterla visitare. “Vi Aspettiamo in tanti a condividere insieme a noi questi momenti sociali che ci uniscono in un abbraccio fraterno. Si ringraziano tutti i panifici, pasticcerie, supermercati, ditte e Istituti che hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò” dichiarano gli organizzatori.

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