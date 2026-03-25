Caltanissetta, Andrea di Carlo eletto vicepresidente della VI Commissione consiliare “Sanità”

Nel corso della seduta di questa mattina, la VI Commissione consiliare “Sanità” si è riunita per eleggere il proprio vicepresidente, ruolo in precedenza assunto dall’attuale assessore Michele Cristian Genovese. Con 6 voti favorevoli e 1 astensione, Andrea Di Carlo è stato nominato vicepresidente della VI Commissione. Il consigliere di Forza Italia affiancherà il presidente Vincenzo Piscopo nei lavori e negli adempimenti previsti dal regolamento comunale.