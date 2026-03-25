Amministrative Termini Imerese, rinnovato sostegno di PD e M5S a ricandidatura Maria Terranova

Palermo – Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, nel solco del sostegno già espresso nel 2020 a favore di Maria Terranova — che ha poi portato alla vittoria e a cinque anni di buon governo della città di Termini Imerese — confermano oggi con convinzione il proprio impegno a rinnovare tale fiducia.L’incontro è avvenuto oggi a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana alla presenza della stessa sindaca Maria Terranova, del vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola, della deputata regionale e vice segretaria regionale del Partito Democratico Valentina Chinnici e del segretario cittadino PD Termini Imerese Vincenzo Fasone.Un’esperienza che ha rappresentato il primo esempio, a livello locale in Italia, di coalizione progressista tra le due forze politiche. Un percorso che ha prodotto risultati concreti e condivisi.Fin dall’inizio, questa alleanza ha scelto di non chiudersi in un perimetro esclusivamente partitico, ma di aprirsi con determinazione al contributo delle liste civiche e delle energie vive della città. Il civismo non è stato un elemento accessorio, ma una scelta politica chiara: costruire un fronte largo, plurale e partecipato, capace di rappresentare davvero la comunità e di mettere al centro l’interesse collettivo.Alla luce degli obiettivi raggiunti, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico rinnovano il loro sostegno alla candidatura di Maria Terranova, insieme alle liste civiche che hanno contribuito e continuano a condividere questo progetto per il futuro della città.