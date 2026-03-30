American Airlines torna a collegare Milano e Miami

American Airlines e SEA Aeroporti di Milano hanno celebrato oggi il ritorno del collegamento diretto tra Milano Malpensa (MXP) e Miami (MIA) per la stagione estiva 2026.

Già operata tra il 2016 e il 2020, la rotta Milano–Miami segna un traguardo storico per la compagnia: nel corso di questa estate americana opererà fino a tre voli al giorno da Milano Malpensa verso gli Stati Uniti, realizzando la più ampia operatività di sempre su questo scalo. Il nuovo servizio per Miami si aggiunge al collegamento annuale, con frequenza giornaliera, verso New York (JFK) e ai voli stagionali giornalieri verso Philadelphia (PHL), introdotti la scorsa estate e in ripresa dall’8 maggio.

“Il ritorno del collegamento diretto tra Milano Malpensa e Miami rappresenta un passo importante nel rafforzamento del nostro network in Italia, che include quest’estate fino a 13 voli al giorno verso gli Stati Uniti” ha dichiarato José A. Freig , VP International and Inflight Dining Operations di American Airlines . “La rotta intercetta una forte domanda di viaggio sia dal Nord Italia verso gli Stati Uniti – in particolare Miami ei Caraibi – sia dagli Stati Uniti verso Milano e la Lombardia, due aree di primaria importanza in Europa per business e turismo. Siamo entusiasti di offrire ai passeggeri ancora più scelta, comodità e connessioni, contribuendo al tempo stesso alla crescita dell’ecosistema economico e turistico della regione”.

“Salutiamo con grande soddisfazione il ritorno del collegamento diretto tra Milano Malpensa e Miami che oltre a rappresentare un rafforzamento della connettività intercontinentale del nostro scalo, è una delle rotte più apprezzate dai nostri passeggeri” dichiara Aldo Schmid , Responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano . “Questo percorso consolida il ruolo strategico di Malpensa come porta di accesso privilegiata tra il Nord Italia e il Nord America, rispondendo a una domanda in costante crescita sia per il traffico business sia per quello leisure. Siamo lieti di proseguire la collaborazione con American Airlines, contribuendo allo sviluppo dei flussi turistici ed economici tra Lombardia, Stati Uniti e Caraibi ed esprimiamo profondo apprezzamento per la fiducia della compagnia, che opererà per la prima volta tre destinazioni giornaliere da Malpensa, partecipando in modo sostanziale alla crescita del network di lungo raggio del nostro scalo.”

“L’inaugurazione del volo diretto Milano Malpensa–Miami, operato da American Airlines, rappresenta una notizia molto positiva per la Lombardia e contribuirà a rafforzare ulteriormente i rapporti con la Florida” dichiara Raffaele Cattaneo , Sottosegretario con delega Relazioni Internazionali ed Europa di Regione Lombardia . “A seguito delle visite istituzionali in Lombardia del Governatore Ron DeSantis nel 2024 e, successivamente, del Segretario al Commercio Alex J. Kelly nel 2025 — durante la quale è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione —, quest’anno stiamo organizzando una missione in Florida con l’obiettivo di consolidare la cooperazione economica. Questo nuovo collegamento avvicinerà i nostri sistemi produttivi, favorendo l’attrazione di investimenti, sostenendo i processi di internazionalizzazione e creando nuove opportunità di crescita.”

Tutti i voli tra Milano e Miami saranno operati da moderni aeromobili Boeing 787-8, che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello. A bordo sono disponibili poltrone di Business Class e Premium Economy, interni di ultima generazione, Wi‑Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento con oltre 1.500 contenuti gratuiti e costantemente aggiornati, accessibili da ogni singola poltrona.

Un’esperienza premium a bordo: debutta oggi il caffè Lavazza

A partire da oggi sul volo MXP-MIA, il caffè servito a bordo e nelle lounge di American Airlines sarà firmato Lavazza. Si tratta della prima fase operativa della partnership avviata nel 2025 con il brand italiano, oggi pienamente implementata sui collegamenti internazionali.

I passeggeri del volo Milano – Miami saranno tra i primi a beneficiare di questa novità, che elevano ulteriormente la qualità del servizio con un prodotto italiano riconosciuto a livello globale, confermando l’impegno di American nel garantire uno standard premium e coerente in ogni momento del viaggio.

“La partnership con Lavazza ci permette di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di caffè di alto livello e sempre costante in ogni fase del loro viaggio”, ha dichiarato Rhonda Crawford, American Airlines SVP of Customer Experience Design and Strategy “Dalle nostre lounge all’esperienza a bordo, questa collaborazione riflette il nostro impegno nel proporre miglioramenti mirati che rendono il viaggio più personale, più piacevole e più memorabile.”

Esperienza premium potenziata all’aeroporto internazionale di Miami

L’Aeroporto Internazionale di Miami (MIA) è il principale gateway internazionale americano, con oltre 70 destinazioni nei Caraibi e in America Latina. Tra queste, più di 40 sono rotte in esclusiva per la compagnia, come South Caicos (XSC), Bimini (BIM) e Ocho Rios (OCJ).

Nell’ottica della strategia di American incentrata sui passeggeri, la compagnia sta investendo nell’aeroporto di Miami (MIA) con l’apertura di una nuova Flagship® lounge, una significativa espansione delle lounge Admirals Club® e un investimento da 1 miliardo di dollari per l’ampliamento di un’ala del terminal.

